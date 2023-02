Berlin (dpa) – Berlins früherer Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat seine Partei dazu aufgerufen, sich selbstkritisch mit dem Wahlergebnis auseinanderzusetzen – er hält einen CDU-geführten Senat aber nicht für ausgemachte Sache. «Es ist ein starkes Ergebnis für die CDU, aber es kommt darauf an, im Parlament eine Mehrheit zu gewinnen für eine Regierungsbildung», sagte Müller am Sonntag in der ARD. Es gebe Inhaltliches viel Trennendes zwischen CDU und SPD und auch zwischen CDU und Grünen. Das gute Ergebnis der CDU heiße nicht, dass die Menschen in Berlin nun auch einen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wollten.

Über das Abschneiden seiner eigenen Partei sagte er: «Natürlich muss es jetzt einen selbstkritischen Prozess geben nach solchen Wahlen.»