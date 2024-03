Berlin (dpa/bb) – Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind am Mittwoch bei einem Unfall auf der A100 über eine Autobahnbrücke geschleudert worden – die Frau kam dabei ums Leben. Der Fahrer wurde schwer verletzt, wie das Lagezentrum der Polizei auf Anfrage sagte. Die Feuerwehr teilte auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit, die Frau sei an der Einsatzstelle gestorben, der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie die Tageszeitung «B.Z.» berichtete, war der Motorradfahrer am Nachmittag an der Auffahrt zur A100 an der Konstanzer Straße gegen ein Brückengeländer geprallt. Die Unfallursache ist der Polizei zufolge noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten vier Personen – Ersthelfer und Zeugen des Unfalls – einen Schock und wurden von Rettungskräften und einem Seelsorger betreut.