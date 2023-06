Templin (dpa/bb) – Ein 37-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf der B109 bei Templin (Landkreis Uckermark) gegen eine Baumaschine geprallt und tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer mit seinem Motorrad in einem Baustellenbereich beim Abzweig auf die L217 gegen die Maschine gestoßen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann soll bereits eine längere Zeit an der Unfallstelle gelegen haben, bevor die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an.