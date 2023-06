Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Brandenburg an der Havel ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es am Samstagabend auf einer Kreuzung, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 71 Jahre alte Autofahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar.