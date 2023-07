Röbel/Wittstock (dpa) – Bei einem Motorradunfall an der Landesgrenze zu Brandenburg ist der Kradfahrer tödlich verletzt worden. Der Mann fuhr aus ungeklärter Ursache bei Wredenhagen zwischen Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) und Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) am Sonntag mit dem Krad gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ereignete sich in einer Kurve. Der Biker, der in Richtung Süden fuhr, wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.