Berlin (dpa/bb) – Ein 42-jähriger Motorradfahrer ist im Ortsteil Wittenau in Berlin-Reinickendorf gegen einen Lichtmast geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam der Mann am Montagmorgen auf dem Eichborndamm Richtung Antonienstraße mit einem Motorrad von der Straße ab und stieß zunächst gegen ein sogenanntes Gehschutzgitter. Daraufhin prallte der 42-Jährige mit seinem Motorrad gegen einen Lichtmast und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte reanimierten den Mann noch am Unfallort, wenig später erlag er den Angaben zufolge seinen Verletzungen im Krankenhaus. Warum der Mann von der Straße abkam, ist bislang noch unklar.