Berlin (dpa/bb) – Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Berlin-Lichtenberg auf die Fahrbahn geschleudert worden und erst etwa 70 Meter weiter liegen geblieben. Der 46-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die Klinik und wurde sofort operiert, wie die Polizei am Montag berichtete.

Zu dem Unfall kam es am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr auf der Buchberger Straße. Der Motorradfahrer wollte laut Polizei nach links in eine Tankstelle einbiegen, stieß aber mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 20-jährige Autofahrer und dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Der Unfallort blieb stundenlang gesperrt, Kriminaltechniker wurden hinzugezogen. Die beiden Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.