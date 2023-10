Berlin (dpa/bb) – Bei einem Sturz hat sich der Fahrer eines Motorrollers im Prenzlauer Berg lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Laut Polizei war der 33-Jährige am Sonntag in der Greifswalder Straße unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen mit seinem Krad gegen den linken Bordstein geriet und in das Schotterbett der Tramgleise fuhr. Dabei prallte der Motorroller gegen einen Stein, so dass der Fahrer auf den Boden geschleudert wurde und daraufhin nicht mehr ansprechbar war. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, wo er nach einer Notoperation intensivmedizinisch versorgt wird.