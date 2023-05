Pritzwalk (dpa/bb) – Ein Motorradfahrer ist auf der A24 bei Pritzwalk (Landkreis Prignitz) tödlich verunglückt. Der 59-Jährige war auf der Autobahn Richtung Hamburg unterwegs, als er am Montagabend ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, berichtete die Brandenburger Polizei am Dienstag. Er stürzte und blieb regungslos am Unfallort liegen. Ein Zeuge informierte demnach die Polizei. Der 59-Jährige wurde demzufolge von Rettungskräften reanimiert, starb jedoch noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.