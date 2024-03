Berlin (dpa/bb) – Ein 40-Jähriger hat in Berlin-Westend einen Motorradfahrer mit seinem Auto angefahren. Der 55-Jährige kam am Freitagnachmittag mit Arm-, Bein- und Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte.

Der Autofahrer bog nach bisherigen Erkenntnissen links ab und erfasste den links neben ihm fahrenden Mann auf dem Motorrad, der durch die Luft schleuderte und über die Straße rutschte. Der Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Mit Frühlingsbeginn und steigenden Temperaturen starten viele Motorradfahrer in die Zweiradsaison. Dabei kommt es immer wieder zu Unfällen – so auch in Berlin. In den vergangenen Tagen gab es in der Hauptstadt bereits mehrere Motorradunfälle.