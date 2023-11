Dransfeld (dpa/lni) – Eine Motorradfahrerin ist in Dransfeld (Landkreis Göttingen) mit einem Krankenwagen zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am Sonntagmorgen zu der Kollission auf der B3, als der Rettungswagen nach links Richtung Varmissen abbiegen wollte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Fahrzeug war demnach auf einer Einsatzfahrt unter Nutzung von Sonderrechten. Damit sind Blaulicht und Martinshorn gemeint. Ob das Fahrzeug beides nutzte oder nur eines dieser Mittel, teilte die Polizei nicht mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B3 war wegen des Unfalls vorübergehend gesperrt.