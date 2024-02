Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Kreuzberg ist am Donnerstagmorgen ein Motorrad abgebrannt. Die Einsatzkräfte gehen nach dem Feuer in der Reichenberger Straße von Brandstiftung aus, wie die Polizei mitteilte. Zu den Tätern sei demnach bislang nichts bekannt. Ein Brandkommissariat der Kriminalpolizei ermittelt.

Den Angaben zufolge bemerkte ein Anwohner das brennende Motorrad auf dem Gehweg und verständigte Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Motorrad und zwei Autos, die in der Nähe geparkt waren, wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen, wie es hieß.