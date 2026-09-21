Potsdam (dpa/bb) – Vor dem Landgericht in Potsdam startet am Dienstag (9.00 Uhr) ein Mordprozess gegen einen 52-jährigen Mann aus Michendorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Er soll seinen pflegebedürftigen Schwiegervater mit einer Kette fixiert und ihn anschließend mit Tritten und Schlägen derart verletzt haben, dass dieser an den Verletzungen starb, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte. Laut Gericht soll er den dementen Mann «für dessen Pflegebedürftigkeit und den damit verbundenen Aufwand verachtet haben». Zudem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, seine Ehefrau mehrfach geschlagen zu haben.