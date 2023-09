Eisenhüttenstadt (dpa/bb) – Nach Morddrohungen gegen eine Jugendliche in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte hatten die Drohungen auf dem Platz der Jugend an Mauern gesprüht. Die Linksjugend Brandenburg veröffentlichte am Samstag auf der Online-Plattform X entsprechende Bilder. Auch SS-Runen und rechtsextreme Hetze sind darauf zu erkennen. Die Polizei ermittle wegen der Bedrohung der 16-Jährigen und wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, bestätigte ein Sprecher am Samstag.

Zum Stand der Ermittlungen konnte er zunächst nichts sagen. Unter anderem die Stadt und die Jugendliche hätten in der vergangenen Woche Anzeige erstattet.

Die 16-Jährige setzt sich nach Angaben der Linksjugend in Eisenhüttenstadt für die Vertretung von Jugendinteressen in der Lokalpolitik ein und engagiert sich zudem ehrenamtlich in Projekten. Eines dieser Projekte, gefördert durch das Kulturland Brandenburg, war die Wiederbelebung des Platzes der Jugend. Über 50 Workshops und zahlreiche Kunstaktionen wurden den Angaben nach dort organisiert.

Nach Einschätzung von Anton Wiezorek, Landessprecher der Linksjugend Brandenburg, setzten sich immer weniger junge Menschen politisch für ihre Interessen ein. «Wenn politisch aktive Jugendliche fürchten müssen, von Neonazis umgebracht zu werden, ist das eine Gefahr für unsere Demokratie.»