Potsdam (dpa/bb) – Nach dem tödlichen Angriff einer Pflegekraft auf vier Bewohner in einem Wohnheim des Potsdamer Oberlinhauses soll heute eine eigens einberufene Expertenkommission einen Zwischenbericht vorlegen. In dem Bericht soll es unter anderem um die Arbeitsbedingungen in Behinderteneinrichtungen gehen, erklärte eine Sprecherin des Oberlinhauses.

Die Kommission war im April 2021 ins Leben gerufen worden. Sie ist Teil des Aufarbeitungsprozesses der schrecklichen Tat vor rund anderthalb Jahren.

Im April 2021 hatte eine damals 52-jährige Pflegekraft vier Bewohner des Thusnelda-von-Saldern-Hauses im Potsdamer Stadtteil Babelsberg gewaltsam mit einem Messer getötet. Die Opfer litten unter schwersten Behinderungen. Eine 43-jährige Bewohnerin überlebte den Angriff durch eine Notoperation. Das Landgericht Potsdam sprach die Deutsche wegen vierfachen Mordes schuldig. Sie wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.