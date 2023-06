Potsdam (dpa/bb) – Das Potsdamer Museum Barberini freut sich über ein großes Interesse an seinem neuen Podcast-Angebot zum Leben und Werk des französischen Malers Claude Monet (1840-1926): Die seit vergangenen Dienstag verfügbare erste Folge sei in den ersten Tagen bereits von mehreren Tausend Menschen heruntergeladen oder gestreamt worden, berichtete Museums-Sprecherin Carolin Stranz am Montag auf Anfrage. Moderiert von der ehemaligen «Tagesschau»-Sprecherin Linda Zervakis zeichnen in dem sechsteiligen Doku-Podcast «Zeiten des Umbruchs» internationale Monet-Experten das Leben und den künstlerischen Werdegang des Impressionisten nach.

Das «Doku-Drama für die Ohren» erscheint jeweils dienstags mit einer weiteren Folge. «Wir hoffen natürlich, dass alle Hörerinnen und Hörer der ersten Folge dranbleiben, wenn morgen die zweite Folge veröffentlicht wird», sagte Stranz.