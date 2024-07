Berlin (dpa) – Berlins ehemaliger Bürgermeister Walter Momper (SPD) ist mit dem jetzigen Amtsinhaber Kai Wegner (CDU) im Großen und Ganzen zufrieden. «Er macht seine Sache ganz gut», sagte Momper der Deutschen Presse-Agentur. «Er hat jedenfalls bisher noch keinen Fehler gemacht, keinen wesentlichen Fehler», sagte der 79 Jahre alte Sozialdemokrat, der als Regierender Bürgermeister den Mauerfall und die Wiedervereinigung der geteilten Stadt miterlebte und mitgestaltete.

Allerdings hat der «Mann mit dem roten Schal», wie er mit Blick auf sein Markenzeichen genannt wird, auch eine kritische Anmerkung: «Manchmal hat man das Gefühl, er nimmt den Mund ein bisschen voll mit dem, was anders und besser werden soll.» So bezweifle er, dass sich Wegners ehrgeizigen Ziele wie eine schnellere Verfügbarkeit von Terminen beim Bürgeramt so bald umsetzen ließen, sagte Momper.