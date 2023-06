Berlin (dpa) – Kevin Möhwald verlässt nach zwei Spielzeiten den 1. FC Union Berlin und die Fußball-Bundesliga. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zum belgischen Erstligisten KAS Eupen, wie Union am Montag mitteilte. Möhwald kam in der abgelaufenen Saison, die Union auf einem Champions League-Platz beendete, nicht zum Einsatz. Er hatte in der Saison 2021/2022 21 Einsätze für die Köpenicker absolviert.

In Eupen trifft der gebürtige Erfurter auf Florian Kohfeldt, der kürzlich als Cheftrainer vom Club im deutschsprachigen Teil Belgiens engagiert worden war. Beide kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei Werder Bremen.