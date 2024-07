Fürstenwalde (dpa/bb) – Das Mobilfunknetz in und um Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) sowie im Bereich der angrenzenden A12 sind ausgefallen. Betroffen sind der Internetzugang und die Telefonnutzung.

Nachdem Unbekannte sich am Sonntagabend an einem Verteilerkasten in der Lindenstraße zu schaffen gemacht hatten, zerstörte Regen die Technik darin, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird momentan auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen wurden laut Polizei eingeleitet.