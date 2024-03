Berlin (dpa/bb) – Berlin-Mitte hat eine Partnerschaft mit einem Bezirk in Kiew abgeschlossen. «Wir freuen uns auf kommunale Partnerschaft mit dem Kiewer Rajon Schewtschenko», teilte die Bezirksbürgermeisterin von Mitte, Stefanie Remlinger, am Donnerstag mit. «Wir sind uns der Verantwortung bewusst, gerade jetzt auf allen Ebenen diese Partnerschaft mit Leben zu erfüllen.» Es gehe darum, ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen den Angriffskrieg Russlands zu setzen. Die Zusammenarbeit zwischen den Partnerbezirken soll den Austausch von Ressourcen, Wissen und Expertise in verschiedenen Bereichen fördern.

Ratifiziert wurde die Partnerschaltvereinbarung bereits Anfang März. Sie umfasst den Angaben zufolge auch die Organisation und Beschaffung von Material und Ausrüstung zur Überwindung von Kriegsfolgeschäden, die Förderung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in und zwischen beiden Partnerbezirken sowie den Austausch und die Initiierung gemeinsamer Projekte der Verwaltungen der Partnerbezirke.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und sein Amtskollege Vitali Klitschko hatten im September Berlin und Kiew eine Städtepartnerschaft vereinbart. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen einen russischen Angriffskrieg.