Berlin (dpa/bb) – Das Bezirksamt in Mitte ruft alle Kinder und Jugendlichen zum Mitmachen bei der Namenssuche für ein neues Gewässer auf. In der Nähe der Sportstätte Stade Napoleon sei ein neuer Naturraum mit einem etwa 900 Quadratmeter großen Gewässer entstanden, für das jetzt ein Name gesucht werde, teilte das Bezirksamt am Freitag mit. Bis zum 30. Juni könnten Vorschläge per Mail eingereicht werden.

«Der Name sollte etwas mit der Natur zu tun haben, nicht nach einer Person benannt sein und natürlich nicht beleidigend sein», hieß es laut Mitteilung. Anfang 2023 habe das Umwelt- und Naturschutzamt Mitte begonnen, den ehemaligen Kiesumschlagplatz zu renaturieren. Die Arbeiten seien Anfang Mai beendet worden.