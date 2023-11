Berlin (dpa/bb) – Der rasante Mitgliederzuwachs bei der Berliner Linken hält an. In den vergangenen fünf Wochen habe die Partei rund 700 Neueintritte verzeichnet, sagte der Landesvorsitzende Maximilian Schirmer am Freitag auf einem Parteitag in Friedrichshain. Er freue sich sehr über diese Entwicklung, so Schirmer, auch wenn gleichzeitig einige Mitglieder die Linke verlassen hätten. Zahlen dazu nannte er nicht – Anfang der Woche war von gut 100 Austritten die Rede.

Die Entwicklung steht im Zusammenhang mit Plänen der früheren Linke-Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht zur Gründung einer neuen Partei. Diese waren Mitte Oktober bekanntgeworden. Inzwischen überschritt die Berliner Linke, deren Mitgliederentwicklung seit Jahren in der Tendenz rückläufig ist, wieder die Schwelle von 7000 Anhängern mit Parteibuch.