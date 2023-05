Berlin (dpa/bb) – Ein Betrunkener soll in einem Wohnheim in Berlin-Buch einen Mitbewohner nach einem Streit mit einem Küchenmesser attackiert haben. Der 32 Jahre alte Bewohner erlitt am Mittwochnachmittag Verletzungen an Rücken und Hüfte und wurde in einer Klinik operiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 56 Jahre alter Bewohner, der den Streit in der Straße Am Sandhaus den Angaben zufolge schlichten wollte, wurde an Händen und Armen verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der 24 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Ein Alkoholtest ergab 2,3 Promille Atemalkohol, wie es hieß.