Berlin (dpa) – Tennisspielerin Sabine Lisicki fiebert dem Heim-Turnier in Berlin auf ihrem Lieblingsbelag Rasen entgegen. «Das ist immer etwas ganz Besonderes, als kleines Kind habe ich hier immer viele Stunden verbracht», sagte die Wimbledon-Finalistin von 2013 vor dem Start des WTA-Turniers vom 19. bis 25. Juni: «Es war auch eine Motivation, nach der schweren Verletzung zurückzukommen.»

Die 33-Jährige kämpft nach vielen gesundheitlichen Rückschlägen um den Anschluss an die Top-100 der Weltrangliste, aktuell steht sie auf Rang 292. «Es geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Aber es braucht ein bisschen Zeit, sich hochzuarbeiten», sagte die Berlinerin: «Ich bin dankbar und freue mich auf die Chance.»

Lisicki ist die einzige deutsche Spielerin, die dank einer Wildcard einen festen Platz im Hauptfeld hat. Andere deutsche Starterinnen wie Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier müssen dagegen auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß zunächst die am Samstag beginnende Qualifikation überstehen. Die deutsche Nummer eins bei den Frauen, Tatjana Maria, hat sich gegen einen Start in Berlin entschieden. Die Wimbledon-Halbfinalistin des Vorjahres ist bereits in Großbritannien.

International betrachtet schlägt fast die komplette Weltelite bei der mit 850 000 Dollar dotierten Veranstaltung auf. Die Fans dürfen sich auf Australian-Open-Gewinnerin Aryna Sabalenka (Belarus), Vorjahressiegerin Ons Jabeur (Tunesien) und US-Ausnahmetalent Cori Gauff freuen. Die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek, die vor einer Woche das Finale der French Open gewann, ist nicht dabei.

«Mit acht von zehn Top-Ten-Spielerinnen der Welt ist es ein starkes Feld, da muss mein sein absolut bestes Tennis spielen, um Matches zu gewinnen», sagte Lisicki.