Berlin (dpa/bb) – Mit einer Steinschleuder sollen zwei Täter in Berlin-Pankow Metallkugeln aus einem Auto heraus verschossen haben. Sie zielten am Mittwochabend im Stadtteil Karow vor allem auf parkende Autos und auch auf zwei fahrende Linienbusse, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen alarmierten die Polizei, weil sie immer wieder einen lauten Knall hörten und auch die mutmaßlichen Täter im Auto sahen. Beschädigt wurden elf Autos, die Dellen im Blech oder zerstörte Scheiben hatten, zwei BVG-Busse, drei Wartehäuschen an Bushaltestellen und eine Fensterscheibe.