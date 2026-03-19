Berlin (dpa/bb) – Mit Leopold Querfeld kehrt Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin im Auswärtsspiel bei Meister und Tabellenführer Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch zur Dreierkette im Defensivverbund zurück. Das bestätigte Trainer Steffen Baumgart in der Spieltags-Pressekonferenz. «Das ist das System, das wir spielen und das wir aus meiner Sicht auch gut spielen. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht aus Dreier- auch mal eine Fünferkette machen können», sagte Baumgart. Der österreichische Abwehrchef der Unioner hatte beim Sieg in Freiburg wegen einer Gelb-Sperre gefehlt.

Beim Spiel in München müsse viel passen, um etwas mitzunehmen. Auch wenn die Köpenicker beim Unentschieden im Hinspiel und bei der knappen Niederlage im Pokal die Bayern außergewöhnlich hart gefordert hätten, heiße das nicht, dass sie nun der härteste Gegner sind.





Baumgart schwärmt über Bayern-Trainer Kompany

«Die Jungs müssen viel Mut haben, das haben sie in beiden Spielen gezeigt. Und darum geht es: Gucken, was geht. Wir wollen das, was wir in beiden Spielen gut gemacht haben, wieder mit auf den Platz nehmen. Es gibt immer die besonderen Spiele, und jedes Spiel gegen die Bayern ist so eines», bemerkte die Union-Trainer.

Vor dem Fußball, den sein Kollege Vincent Kompany spielen lässt, hat Baumgart absolute Hochachtung. «Wenn man die Flexibilität sieht, welche Spieler auf welchen Positionen auftauchen und wie die Räume dahinter besetzt sind, frage ich mich als Trainer: wie trainiert man das? Die Antwort habe ich noch nicht. Was er macht, macht er sehr gut. Er scheint den Jungs sehr viel mitzugeben und die Jungs scheinen das auch sehr gut anzunehmen», schwärmte Baumgart.