Schwedt (dpa/bb) – Nach einem mutmaßlich sexuellen Übergriff sucht die Polizei in Schwedt nach einem Tatverdächtigen. Der Mann soll Anfang April 2025 eine 12-Jährige in der Nähe der ehemaligen Uckermark-Passagen in Schwedt angesprochen und später fotografiert haben, sagte ein Sprecher der Polizei. Er stehe «im dringenden Tatverdacht sich anschließend sexuell an der 12-Jährigen vergangen zu haben».

Die Beamten ließen ein «subjektives» Phantombild anfertigen, «mit dessen Hilfe sich die Ermittler Hinweise zur Klärung der Identität des Mannes erhoffen». Wer die Person auf dem Bild erkennt, soll sich an die Polizeiinspektion Uckermark wenden.



