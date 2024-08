Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Berliner Hauptbahnhof in Mitte festgenommen worden. Dabei soll ein 30-Jähriger einen anderen Mann mit einem Messer bedroht haben, teilte die Bundespolizei mit. Demnach soll es am Donnerstag zunächst zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen sein. Daraufhin soll der 30 Jahre alte Mann ein Messer gezogen und einen anderen Mann damit bedroht haben. Dieser habe ihm dann ins Gesicht geschlagen und mit anderen Personen gegen eine Glaswand gedrängt.

Gerufene Polizisten trennten die Personen, der 30-Jährige sowie ein 35-Jähriger wurden vorläufig festgenommen. Bei dem jüngeren Mann fanden die Beamten drei Messer und ein Nageleisen. Diese wurden beschlagnahmt. Gegen den 30-Jährigen wird wegen des Verdachts der Bedrohung und gegen den 35-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.