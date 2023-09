Am 9. und 10. September findet wieder das Lollapalooza statt. Wir verlosen 2×2 Karten für das Musikfestival im Olympiastadion und -park.

Am Wochenende steht Berlin wieder im Zeichen der Musik: Am 9. und 10. September stehen einige der bekanntesten nationalen und internationalen Stars auf den Bühnen des Lollapaloozas. Und das Beste: Wir verlosen 2×2 Tickets für das Musikspektakel.

Internationale Stars im Olympiastadion

Das Lollapalooza findet zum siebten Mal in Berlin statt. Mit Acts der Genres Pop, Rock, Hip-Hop und Dance ist das Line-up so vielfältig wie das Festival selbst. Neben internationalen und nationalen Musikstars wie Mumford & Sons, Ava Max, David Guetta, Jason Derulo, Imagine Dragons, Alligatoah, Lost Frequencies oder Macklemore begeistert das Programm mit interaktiven Erlebniswelten.

Der Grüne Kiez lädt auch in diesem Jahr als Nachhaltigkeits-Areal mit Workshops, Live-Podcasts und veganen Snacks ein. Beim Fashionpalooza werden Festival-Outfits zum Look der Stunde aufgemotzt und neue Trends vorgestellt. Dazu gibt es Kunst und ein Programm für die kleinen Gäste.

Das komplette Line-up und Rahmenprogramm des Lollapalooza gibt’s hier zu finden.

Live von der Couch verfolgen

Wer kein Glück bei unserem Gewinnspiel oder noch keine Tickets hat, kann das Event und seine Lieblingskünstler dennoch live verfolgen: Die Telekom zeigt das Lollapalooza nämlich am 9. und 10. September 2023 live aus dem Olympiastadion und Olympiapark.

MagentaMusik überträgt die besten Auftritte und bietet zudem auf TikTok eine Creator-hosted Show mit Aminata Belli und Riccardo Simonetti in der Moderation, die kostenlos im Livestream zu sehen ist. Dieser startet am Samstag (9. September) um 12:45 Uhr und am Sonntag (10. September) um 12:00 Uhr. Der Stream bringt euch die Stars mit exklusiven Interviews und Backstage-Eindrücken noch näher.

Jetzt schnell sein: Wir verlosen 2×2 Tickets!

Schickt uns bis zum 7. September 2023 einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Lollapalooza“ und euren Kontaktdaten an folgende Adresse: gewinnen@berliner-abendblatt.de. Wir benachrichtigen alle Gewinner*innen noch am Abend des. 7 Septembers.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

