Berlin (dpa/bb) – Mit 191 Stundenkilometern ist ein Motorradfahrer über die Berliner Autobahn 115 gerast. Erlaubt ist dort maximal Tempo 100. So schnell sei es ihm gar nicht vorgekommen, erklärte der Raser den Polizisten, die ihn stoppten. Wie die Polizei am Mittwoch weiter auf der Plattform X (früher Twitter) schrieb, muss der Motorradfahrer nun 1600 Euro zahlen. Zudem müsse er seine Maschine sechs Monate lang stehen lassen und erhalte vier «Flenspunkte» – also Punkte in Flensburg.