Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Das Landgericht Frankfurt (Oder) hat einen 65-Jährigen wegen sexueller Handlungen an männlichen Jugendlichen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Das teilte ein Sprecher nach dem Urteilsspruch mit. Der vorbestrafte Mann soll seinen Opfern in Spreenhagen (Oder-Spree-Kreis) unter anderem K.-o.-Tropfen gegeben haben. Es ging um vier Taten zwischen 2008 und 2016 und um sexuellen Missbrauch, versuchten Missbrauch und sexuelle Nötigung, wie das Gericht mitteilte.

Die Jugendlichen hätten sich jeweils aufgrund von Alkohol, Drogen oder unbemerkt verabreichten K.-o.-Tropfen «in beeinträchtigter körperlicher Verfassung» befunden, hatte die Staatsanwaltschaft dem Mann vorgeworfen. K.-o.-Tropfen sind Substanzen, die Menschen schnell benommen, wehrlos oder bewusstlos machen können.



