Magdeburg (dpa) – Eisige Temperaturen haben zum Ausfall von Zugtoiletten beim Bahnunternehmen Odeg geführt. Wegen der Temperaturen hätten einige Ver- und Entsorgungsanlagen an Bahnhöfen nicht funktioniert, bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage. Dadurch hätten Toiletten in mehreren Fahrzeugen nicht benutzt werden können, weil die Züge weder frisches Wasser aufnehmen noch die Entsorgungstanks entleeren konnten.

Am Donnerstag hatten sich Nutzer in sozialen Netzwerken darüber beschwert, dass die Toiletten auf der vielbefahrenen Strecke des RE1 zwischen Magdeburg, Berlin und Cottbus nicht benutzt werden konnten. Die Versorgungsanlagen an den Bahnhöfen werden nach Angaben der Odeg nicht vom Unternehmen selbst betrieben.