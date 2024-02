Potsdam (dpa/bb) – Das Bildungsministerium in Brandenburg will spätestens Ende Mai eine große Werbekampagne starten, um mehr Lehrerinnen und Lehrer für die Schulen im Land zu gewinnen. Das teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag im Landtag mit. Die Vorbereitungen dafür liefen seit Mai des vergangenen Jahres. Das Werbeprojekt soll zwei Jahre laufen, kann aber verlängert werden, führte die Sprecherin aus.

Das Ministerium verspricht sich von dem Projekt, dem gravierenden Lehrkräftemangel etwas entgegensetzen zu können. Angesprochen werden sollen unter anderem Lehramtsstudenten und Referendare. Es soll verhindert werden, dass Brandenburger Studierende wie sonst häufig zu Berufsbeginn in andere Bundesländer abwanderten. Auch an Seiteneinsteiger richtet sich die Kampagne.

Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) hatte im August bekannt gegeben, dass in diesem Schuljahr rund 500 Lehrkräfte fehlen werden. Aus Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW fehlten zum Schuljahresbeginn unter Einrechnung aller Anforderungen sogar 1100 Lehrer. Die GEW verhandelt mit dem Minister über Maßnahmen gegen den Lehrermangel. Dabei geht es unter anderem um Anreize, später in Rente zu gehen.