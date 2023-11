Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) rechnet im Zuge der Krankenhausreform nicht mit der Schließung von Standorten, fordert aber mehr Kooperationen. «Alle Krankenhausstandorte werden auch weiterhin als Gesundheitsstandorte für die Gesundheitsversorgung in einem dünn besiedelten Land benötigt», sagte Nonnemacher vor einer Sitzung von Bund und Ländern zur Reform. Sie warnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor zu strengen Vorgaben. «Wir brauchen deshalb praktikable Ausnahmeregelungen und vor allen Dingen auch Kooperationen.» Die spezielle Situation der ostdeutschen Länder müsse stärker berücksichtigt werden, dort habe es in den 1990er und frühen 2000er Jahren bereits einen Strukturwandel gegeben.

Zugleich soll die Kooperation zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten nach Auffassung der Gesundheitsministerin verstärkt werden. Das Ministerium geht davon aus, dass im nächsten Jahr ungefähr ein Fünftel der stationären Leistungen der Krankenhäuser durch ambulante Leistungen – also etwa durch niedergelassene Ärzte – ersetzt werden muss. In Brandenburg gibt es 54 Krankenhäuser an 66 Standorten mit rund 17.700 Betten oder Tagesplätzen.