Potsdam (dpa/bb) – Ein Jahr vor der Landtagswahl in Brandenburg gibt sich Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zuversichtlich, die Menschen von der eigenen Regierungsarbeit noch zu überzeugen. «Ich glaube, es ist ganz schwierig, dass wir die Dinge transportieren, die eigentlich richtig gut gelaufen sind», sagte Steinbach im RBB-Inforadio.

Er verwies darauf, dass in der Lausitz ab der kommenden Legislaturperiode voraussichtlich mehr Arbeitsplätze geschaffen würden als durch den Bergbau verloren gegangen seien. Auch auf der Schiene sei das Angebot deutlich ausgebaut worden. «Man muss viel mehr Aufklärung machen über das, was an der Stelle passiert», betonte Steinbach.

Er räumte aber ein, dass die AfD die richtigen Probleme und Sorgen der Menschen adressiere. Nur: «Sie liefern für all diese Dinge keine Lösung.» Beispielhaft nannte Steinbach die Umstellung auf erneuerbare Energieträger. Hier bediene die AfD die Sorgen von Menschen eines gewissen Alters, an der eigenen Lebensführung Abstriche machen zu müssen. Steinbach rief dazu auf, auch an die Kinder und Enkelkinder zu denken und kritisierte, «dass es egotistisch ist, nur auf sich selbst zu gucken und den Status quo zu sichern».

Um die Menschen von anderen Positionen als den Standpunkten der AfD zu überzeugen, helfe nur «reden, reden, reden». «Wir müssen dahin gehen, wo es weh tut und müssen bereit sein, uns der Diskussion mit Geduld zu stellen», sagte der Minister.