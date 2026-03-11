Potsdam (dpa) – Der Standort der Glüpker Blechtechnologie GmbH in Rathenow im Havelland soll Ende des Jahres geschlossen werden. Das sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) im Wirtschaftsausschuss des Landtags in Potsdam. Die Abteilung an dem Standort mit rund 100 Mitarbeitern werde mit einem Standort in Niedersachsen zusammengeführt. «Diese Entwicklung ist mehr als bedauerlich», sagte Keller. Den Beschäftigten sollen ihm zufolge unter anderem Umzugsprämien angeboten werden.

Die Glüpker Blechtechnologie, ein etabliertes Unternehmen der Blechbearbeitung, gehört zur Neuenhauser Firmen-Gruppe. Nach eigenen Angaben wurde ergänzend zum Hauptsitz im niedersächsischen Neuenhaus zu Beginn des Jahres 2023 der Standort Rathenow im Havelland eröffnet. Das Unternehmen reagierte bislang nicht auf eine Anfrage.





Die Metall- und Elektroindustrie steckt in einer Krise. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall rechnet für dieses Jahr mit dem Verlust von bis zu 150.000 Arbeitsplätzen.