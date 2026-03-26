Potsdam (dpa/bb) – Brandenburg steht nach Einschätzung des neuen Bildungsministers Gordon Hoffmann vor dem bisher größten Lehrerdefizit im Land: «Wir werden im nächsten Schuljahr den absoluten Peak (Höhepunkt) erleben mit den höchsten Schülerzahlen in Brandenburg und dem größten Lehrermangel», sagte der CDU-Politiker im Bildungsausschuss des Landtags.

«Ich kann es schon jetzt nicht garantieren, dass wir die Absicherung der Stundentafel zum nächsten Schuljahr in dem Maße hinbekommen, wie wir es in der Vergangenheit geschafft haben.»





Der CDU-Minister hat das Bildungsressort gerade erst übernommen von der SPD, die mehr als 30 Jahre den Bildungsminister stellte. Brandenburg war in das laufende Schuljahr mit einem Lehrermangel gestartet – bei einer steigenden Zahl von Schülern. Die Stundentafel war aber gesichert.

Proteste gegen Kürzungen

Zugleich sank die Zahl der Lehrerstellen im Haushalt 2025 um 345 Vollzeitstellen. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer unterrichten seit dem zweiten Halbjahr zudem eine Stunde pro Woche mehr. All dies hatte zu großen Protesten geführt.

Der Minister wies darauf hin, dass die Kürzungen die Lage verschlimmert haben. «Durch die Stellenkürzungen konnten im letzten Schuljahr sehr viele Seiteneinsteiger nicht eingestellt werden.» Der CDU-Politiker will künftig einiges ändern – unter anderem eine Lesen-Schreiben-Rechnen-Offensive einführen.