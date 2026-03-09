Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Auf der B102 sind bei einem schweren Verkehrsunfall sechs Menschen schwer verletzt worden – drei davon Kinder. Ein Kleintransporter und ein Pkw kollidierten dabei laut einem Polizeisprecher am Morgen kurz vor Brandenburg an der Havel frontal miteinander, wobei sich das Auto überschlug. Der Pkw war laut einer Polizeimitteilung zuvor Schlangenlinien gefahren, bevor es zu dem Unfall kam.

Neben dem 32 Jahre alten Autofahrer, seinem 27 Jahre alten Beifahrer und dem 59 Jahre alten Transporterfahrer wurden die drei Kinder im Alter zwischen 11 und 15 Jahren unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder in dem Transporter waren laut der Mitteilung auf dem Weg zu einem Schwimmkurs.





Straße mehr als drei Stunden gesperrt

Neben den beiden Fahrzeugen wurde ein weiterer Pkw durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Dessen Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Warum er mit seinem Pkw Schlangenlinien gefahren war, war bisher nicht bekannt. Die Bundesstraße wurde für mehr als drei Stunden voll gesperrt.