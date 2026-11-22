Werneuchen (dpa/bb) – Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Werneuchen (Landkreis Barnim) geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von rund einer Million Euro aus. Gegen einen 69-jährigen Bewohner des Hauses wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr ausgebrochen. Zunächst stand der Dachstuhl in Vollbrand. Im Zuge der Löscharbeiten stürzte das Dach samt großflächiger Photovoltaikanlage ein. Weil das Gebäude einsturzgefährdet war, mussten auch die verbliebenen Mauern abgetragen werden.





Rund 60 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen waren den Angaben nach im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten umliegende Geschäfte geräumt oder geschlossen werden. Die Bewohner des vollständig zerstörten Hauses kamen zunächst bei Bekannten unter. Die Brandursache ist noch unklar.