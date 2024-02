Potsdam (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet am Dienstag erneut milde neun bis elf Grad Höchsttemperatur. Das Wetter bleibt wechselhaft, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Neben vielen Wolken weht ein mitunter böig auffrischender Wind. Zwischendurch kann es etwas regnen.

In der Nacht zum Mittwoch fallen die Werte auf sieben bis fünf Grad und es bleibt bewölkt, bevor es sich am Mittwoch auf 11 bis 13 Grad erwärmt. Am Tag ist der Himmel anfänglich bedeckt, mancherorts regnet es. Später zieht der Regen laut DWD ab und es wird freundlicher.

In der Nacht zum Donnerstag kommt wieder Regen auf, bei Temperaturen von acht bis fünf Grad. Auch am Donnerstag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad.