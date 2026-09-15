Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auf einen milden Spätsommertag folgen in Berlin und Brandenburg teils kräftige Gewitter. Zunächst bleibt es bei 24 bis 26 Grad laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) aber noch trocken. Dabei wird es heiter bis wolkig, im Nordwesten sogar stark bewölkt.

In der Nacht zieht vom Nordwesten her Regen auf und bringt vor allem von der Prignitz bis zur Uckermark teils kräftige Gewitter mit, hieß es weiter. Hinzu kommen zum Teil stürmische Böen. Die Tiefstwerte fallen auf 16 bis 14 Grad ab.





Der Mittwoch bleibt laut der Vorhersage verregnet und bewölkt. Von Nordwesten nach Südosten regne es teils schauerartig. Zudem könne es vereinzelt auch zu Gewittern kommen. Erst am Nachmittag soll es vermehrt auflockern. Die Temperaturen erreichen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht auf Donnerstag bleibe es bei 12 bis 9 Grad dann meist trocken.

Am Donnerstag erwartet der DWD nur noch 18 bis 20 Grad. Zudem soll es größtenteils trocken bleiben. Erst in der Nacht ziehe wieder etwas Regen auf. Dann erreichen die Tiefstwerte zwischen 8 und 12 Grad.