Berlin (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich über ein mildes Wochenende freuen. Die Temperaturen steigen am Samstag auf 15 bis 20 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte. Allerdings wird auch frischer Wind mit vereinzelten Windböen erwartet.

Der Samstag startet zunächst neblig, im Laufe des Vormittages ist von Süden mit Aufheiterungen zu rechnen. Im Norden Brandenburgs bleibt es jedoch den ganzen Tag bewölkt und in der Prignitz wird sogar etwas Regen erwartet.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es wechselnd bis gering bewölkt, in Südostbrandenburg soll es zeitweise etwas regnen. Die Temperaturen kühlen auf 9 bis 6 Grad herunter.

Am Sonntag ist erneut mit heiteren Abschnitten zu rechnen. Nach Angaben der Meteorologen, wird zudem eine Erwärmung auf 15 bis 17 Grad erwartet. Auch am Sonntag soll es allerdings zu vorübergehendem mäßigen Wind aus Süd bis Südwest kommen.