Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg können etwas mildere Temperaturen zum Wochenende erwarten. Am Freitag ziehen zunächst viele Wolken auf, gelegentlich kommt es zu Auflockerungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Es soll überwiegend niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen vier und sieben Grad.

Der Samstag wird meist bedeckt, teils trüb bei Temperaturen zwischen sieben bis neun Grad. Auch am Sonntag soll es überwiegend bedeckt und trüb bleiben. Den Angaben zufolge sind dann milde Temperaturen um neun Grad Celsius zu erwarten.