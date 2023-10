Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Zum Wochenende hin erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg Regen und Wolken bei milden Temperaturen. Der Samstag startet neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte. Zeitweise kann es zu Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 Grad in der Uckermark und 14 Grad in Südbrandenburg, in Berlin bei 12 Grad.

In der Nacht zum Sonntag zieht zum Morgen hin aus Südwesten Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 6 Grad. Auch am Sonntag bleibt es bedeckt, zeitweise kann es regnen. Ab dem Nachmittag kommt es regional zu Auflockerungen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad.

Wolkig bleibt es auch in der Nacht zum Montag. Weiterhin kann es zeitweise regnen, bei Tiefsttemperaturen von 12 bis 9 Grad.