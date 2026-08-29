Potsdam (dpa/bb) – Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt wechselhaft, größere Schauer oder Gewitter sind am Wochenende aber nicht in Sicht. Heute ist es wolkig mit heiteren Abschnitten, meist bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nur vereinzelt kann es demnach Schauer geben. Die Höchstwerte erreichen 24 bis 26 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen viele Wolken auf, nach Mitternacht sind von Westen her örtlich Schauer möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 15 Grad.





Am Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt und größtenteils trocken, im Norden Brandenburgs kann es bei stärkerer Bewölkung auch einzelne Schauer geben. Die meiste Sonne gibt es laut DWD in der Niederlausitz. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 27 Grad.

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 16 bis 14 Grad. Am Montag ist es wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise sind Schauer oder kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen wieder auf 23 bis 26 Grad.