Potsdam (dpa/bb) – Die Großstörung bei Microsoft hat teilweise auch Auswirkungen auf die Brandenburger Landesverwaltung. Die Verwaltung nutze zwar keine Cloud-Dienste von Microsoft, sondern betreibe die Office-Anwendungen im eigenen Rechenzentrum, teilte die Sprecherin des Digitalministeriums, Marta Gruß, mit.

Nutzer der Plattform Citrix seien aber aktuell von der Störung betroffen. Die Prüfung (Validierung) der gültigen Lizenz erfolge unter Citrix bei jedem Start bei Homeoffice-Lösungen, teilte das Digitalministerium mit.





Die Staatskanzlei zeigte sich gelassen: «Wir sind das Improvisieren gewöhnt», sagte Regierungssprecherin Ines Filohn auf Anfrage. Die Störung habe «keinen Einfluss auf die Arbeit».

Eine stundenlange Großstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft abgeschnitten. Neben dem E-Mail-Dienst Outlook hakt es auch bei Cloud-Anwendungen wie Teams und dem KI-Assistenten Copilot.