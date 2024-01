Berlin (dpa) – Die deutsche Messewirtschaft erholt sich nach dem Einbruch während der Corona-Jahre weiter. Besonders internationale Leitmessen kehrten seit Ende der Corona-Beschränkungen wieder zurück, teilte der Verband der deutschen Messewirtschaft, Auma, am Sonntag in Berlin mit. Bereits jetzt seien für dieses Jahr insgesamt mehr als 330 Messen in Deutschland geplant. Das wären in etwa so viele wie 2023. Bei rund der Hälfte davon habe es sich um nationale oder internationale Leitmessen gehandelt. Was die Zahl der Veranstaltungen angeht, sei Deutschland damit wieder auf dem Stand von vor der Pandemie.

Ersten Schätzungen nach nahmen vergangenes Jahr mindestens 180.000 ausstellende Unternehmen und 11,5 Millionen Besucher an Messen im Inland teil. Das waren demnach rund 40.000 Aussteller und knapp vier Millionen Besucher mehr als 2022. «2024 erwarten wir die weitere Erholung der Messeveranstalter», teilte der Auma-Vorsitzende Philip Harting mit. Die Wirtschaft brauche ihre Branchenmessen mehr denn je.

Besonders Anfang Februar und im gesamten März werde des demnach voll, wenn zeitweise rund ein Dutzend Messen zeitgleich stattfänden. Noch im Januar startet etwa die Agrarmesse «Grüne Woche» in Berlin.