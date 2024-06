Berlin (dpa/bb) – Nach einem Messerangriff in Berlin-Mitte, bei dem ein 31-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, ist gegen zwei Jugendliche Haftbefehl erlassen worden. Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren waren am vergangenen Freitag zusammen mit drei weiteren festgenommen worden, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Demnach gingen den Festnahmen intensive Ermittlungen voraus, in deren Rahmen auch Videoaufnahmen ausgewertet wurden. Am Samstag wurden die beiden einem Haftrichter vorgeführt. Der 16-Jährige steht im Verdacht, mit einem Messer auf den 31-Jährigen eingestochen zu haben. Der 31 Jahre alte Mann befindet sich laut Staatsanwaltschaft nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Mann war vor einer Woche abends von einer Gruppe in einer Grünanlage in der Rochstraße angegriffen und geschlagen worden. Dann fügte einer aus der Gruppe dem 31-Jährigen eine Stichverletzung zu, wodurch er zu Boden ging. Die anderen drei festgenommenen Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Einsatzkräfte beschlagnahmten am Donnerstagabend in der letzten Woche Mobilfunktelefone und Kleidungsstücke der mutmaßlich an dem Angriff beteiligten fünf jungen Männer. Die Ermittlungen dauerten zunächst weiter an.