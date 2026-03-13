Berlin (dpa/bb) – Wegen eines Streits ist eine Gruppe von mit Messern und Stöcken bewaffneter Männer in Berlin-Hellersdorf auf zwei Kontrahenten losgegangen. Zunächst wollten sich in der Nacht zu Freitag drei Männer im Alter von 25, 27 und 30 Jahren in der Hellersdorfer Straße mit einem 24-Jährigen treffen, um eine Streitigkeit auszuräumen, wie die Polizei mitteilt.

Messerstich in die Armbeuge

Der 24-jährige Mann wurde allerdings von 14 weiteren Männern begleitet, die mit Messern, Schlagstöcken und Pfefferspray bewaffnet gewesen sein sollen. Die Gruppe griff demnach die beiden Männer im Alter von 25 und 27 Jahren an und verletzte sie. Dem 27-Jährigen wurde dabei mit einem Messer in die Armbeuge gestochen. Anschließend flohen die Angreifer.



