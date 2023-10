Berlin (dpa) – Pittiplatsch, Thüringer Rostbratwurst oder Altenburger Senf: Auf der Trabrennbahn in Berlin-Karlshorst verkaufen an diesem Wochenende wieder mehr als 100 Unternehmen Produkte aus den ostdeutschen Bundesländern. Die Verkaufsmesse Ostpro öffnet dort an diesem Freitag zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Tore in Berlin. Angeboten werden neben den bekannten Stofftieren Herr Fuchs, der kleine Maulwurf oder Schnatterinchen auch Schmuck, Kleidung, Porzellan und zahlreiche Spezialitäten aus den jeweiligen Bundesländern. Vertreten sind auch die Länder Tschechien, Polen, Russland oder Ungarn mit eigenen Produkten.